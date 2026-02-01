Calcio | Il Millesimo festeggia al 99' e batte l'Arenzano con Facello, il Pietra scivola col Camporone e scende a -4 dalla vetta

Il Millesimo allunga in classifica e lancia un segnale al campionato. La vittoria conquistata nel finale contro l’Arenzano, unita alla sconfitta del Pietra Ligure sul campo del Campomorone Sant’Olcese, cambia il volto della vetta: i giallorossi salgono a +4, mentre il Pietra resta secondo e vede interrompersi la propria corsa.

Una partita sofferta, intensa, a tratti nervosa, ma alla fine premiata dal peso specifico dei tre punti quella del Viglino. Il Millesimo supera l’Arenzano 1-0 grazie alla rete decisiva di Facello, arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel finale di gara.

I padroni di casa avevano costruito diverse occasioni nel corso del match, trovando però sulla loro strada un Faggiano attento e reattivo, capace di negare più volte il gol soprattutto su Villar e Gualtieri. La gara si è complicata ulteriormente al 31’ della ripresa con l’espulsione di Ndiaye, che ha lasciato il Millesimo in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra ha continuato a spingere, resistendo ai tentativi dell’Arenzano (privato durante la gara causa infortunio di Battaglia e Castiglione) e trovando il premio massimo proprio allo scadere, al 99',quando Facello ha firmato il gol che vale vittoria e allungo in classifica.

Arriva invece una battuta d’arresto per il Pietra Ligure, sconfitto 2-1 sul campo del Campomorone Sant’Olcese al termine di una gara ricca di episodi.

Gli ospiti partono bene e creano diverse occasioni con Sogno e Faedo, trovando il meritato vantaggio al 41’ con Pili (praticamente l'unico difensore in campo, complice l'infortunio in extremis di Gasco e l'utilizzo di Odasso nel pacchetto arretrato), a segno di testa su punizione di Insolito. La gioia dura però pochissimo: al 42’ Zanoli ristabilisce immediatamente la parità, sempre di testa.

Nella ripresa il Campomorone cresce e al 56’ trova il gol decisivo con Cavallaro, bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo un calcio d’angolo. Il Pietra ha la grande chance per pareggiare all’82’, ma la conclusione ravvicinata di Dominici si stampa sulla traversa, lasciando l’amaro in bocca ai biancazzurri.