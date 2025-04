Calcio, Seconda Categoria. Virtus Don Bosco e Nolese vogliono allungare il campionato, un recupero nel girone A

La vittoria di ieri pomeriggio a Cengio della Veloce imporrà una pronta risposta alla Virtus Don Bosco e alla Priamar per riuscire a rimanere in corsa per la vittoria del campionato.

I rossoblu ospiteranno il Sassello, mentre all'Olmo - Ferro, nel posticipo delle 18:30, i varazzini sfideranno il Quiliano & Valleggia B.

Il resto del programma si dipanerà nella Val Bormida, con Rocchettese - Nolese, Pallare - Bardineto e Murialdo - Plodio.

Nel girone A un recupero, tra il Pietra Ligure e la Golfodianese B.