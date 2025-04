Calcio. La Virtus Sanremo pensa in grande: Marco Del Gratta entra in società, confermato mister Prunecchi per la prossima stagione

Per la prossima stagione calcistica la Virtus Sanremo ha riconfermato alla guida tecnica mister Marco Prunecchi. A comunicarlo ai ragazzi (che sono stati tutti confermati) è stato ieri sera il Dg Pino Fava, con Massimiliano Moroni, Stefano Covatta e Patrizio Corte, prossimo ad entrare in società .

“Siamo soddisfatti del traguardo raggiunto e del gioco espresso – evidenzia il sodalizio matuziano - da quando é arrivato Marco Prunecchi la squadra ed il gioco sono migliorati e non dimentichiamoci l'esordio in prima squadra del 2009 Tommaso Corte ad appena 15 anni e già protagonista. Così come vuole la tradizione virtusina di far giocare e crescere i giovani. Dalla nostra società sono usciti giocatori come Francesco Bellone (ora al Genoa), Omar Bholi (Sanremese), Tommaso Camerino, Condurso, Stamilla, Cuneo e Ruggiero”.

“Ad inizio stagione – prosegue la Virtus - sono state fatte scelte poi rilevate sbagliate che potevano farci retrocedere. Ma siamo stati bravi a cambiare in corsa ed a centrare il nostro obiettivo, quindi era giusto continuare così. I ragazzi si sono trovati molto bene. Spiace per chi ci dava già per spacciati ma questa é la terza stagione consecutiva che la Virtus rimane in Prima Categoria”.

“Siamo già al lavoro per allestire una grande rosa – termina la dirigenza del sodalizio – grazie all'entrata in società di Marco Del Gratta che non ha certo bisogno di presentazioni (il suo curriculum calcistico parla da sé e dove é andato ha sempre vinto). Nelle prossime settimane presenteremo altri innesti”.