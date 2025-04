Motori. L'Enduro Sprint fa tappa a Sezzadio, l'organizzazione al Motoclub Fuoringiro Savona

Tutto pronto per l'Enduro Sprint, in programma domenica 4 maggio e organizzato dal Motoclub Fuoringiro Savona. L'appuntamento si svolgerà nella splendida cornice del Maracchino Country di Sezzadio, in provincia di Alessandria, Piemonte.

La gara si articolerà in due momenti distinti:

Nella prima fase, i partecipanti affronteranno 8 giri cronometrati, senza possibilità di scarto, che decreteranno le classifiche di categoria della giornata. Ogni concorrente sarà chiamato a dare il massimo per conquistare un buon tempo e ottenere il passaggio alla fase successiva.

Successivamente, i migliori 8 classificati delle graduatorie assolute – divisi tra Enduro e Minienduro – si confronteranno in duelli ad eliminazione diretta, passando attraverso quarti di finale, semifinali e finali.

Ogni sfida vedrà due piloti partire insieme e percorrere uno, due o tre giri del circuito, in modalità inseguimento. Questo formato assicurerà grande spettacolarità e continui colpi di scena, rendendo ogni manche decisiva.

Le iscrizioni sono già aperte e si prevede un’ampia partecipazione, sia di atleti locali sia di piloti provenienti da altre regioni. L

Per tutte le informazioni e per iscriversi, è possibile visitare i canali ufficiali della FMI e del Motoclub organizzatore.