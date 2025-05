Calcio, Millesimo. L'amarezza del dg Piccardo: "Miraglia ottimo arbitro, con noi non l'ha mai dimostrato. Macchia speciale nello scovare i talenti" (VIDEO)

Lo spirito battagliero messo in campo da Millesimo e Busalla durante la finale per il titolo regionale ha testimoniato in maniera plastica la volontà di entrambe le squadre di ottenere il titolo regionale.

La coppa l'ha alzata il Busalla, mentre il Millesimo non ha celato, attraverso le parole del dg Piccardo, il proprio malcontento per la direzione di gara.

Il bicchiere da mezzo vuoto si riempie fino a quasi all'orlo parlando invece dei tanti giovani scesi in campo nella gara dell'Olmo Ferro, la base migliore per programmare la prossima stagione in Eccellenza.