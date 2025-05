E' arrivato con il sorriso Luca Tarabotto in sala stampa, prima delle dichiarazioni roboanti rilasciate da parte di capitan Capra.

Il direttore generale ha infatti apprezzato la prestazione offerta contro il Gozzano e la conseguente vittoria per 4-1, ribadendo come il terzo posto stagionale, in un percorso pur lastricato di errori, rappresenti il miglior piazzamento del club rossoblu negli ultimi anni.