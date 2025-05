I Pirates sono pronti per il secondo bowl Under 17

Insieme al team manager della giovanile flag dei Pirates 1984, Cinzia Vignolo, ci avviciniamo al secondo bowl stagionale dei giovani atleti guidati dai coach Carola Bianchelli, Davide Leoni — vera bandiera dei Pirates — e Patrick Bazzano.

"Sono cinque anni ormai che gioco (prima nel tackle, ora nel flag) e gestisco la giovanile flag" — racconta la Vignolo — "occupandomi anche dei delicati rapporti con i genitori, con la società, e interagendo con i miei omologhi delle altre franchigie."

Quest’anno, pur essendo in numero ridotto rispetto ad altre squadre che possono contare su bacini di utenza più ampi — soprattutto rispetto al nostro difficile territorio ligure — i ragazzi si sono distinti per il loro inconfondibile carattere piratesco. Ma soprattutto, hanno messo in campo una bella organizzazione di gioco, sia in attacco che in difesa, conquistando una bella vittoria contro i Marinai e giocando alla pari fino all’ultimo contro i Giaguari.

È ormai il secondo anno che il Pirates Field ospita i bowl della flag juniores, e la società è sempre orgogliosa di investire risorse per vedere crescere, proprio ad Albisola Superiore, i futuri Pirati.

Siamo presenti nelle scuole del territorio:

“Guido Bono” di Savona

“Massa” di Albisola Superiore

“Giovanni XXIII” di Spotorno (novità di quest’anno)

"È difficile 'strappare' ragazzi ai soliti sport europei" — continua Vignolo — "ma siamo felici di vedere sempre più giovani appassionarsi al flag: un gioco veloce, dinamico, e che potrebbe regalare a qualcuno il sogno olimpico nel 2028, anno in cui le Olimpiadi si terranno a Los Angeles, negli Stati Uniti."

Accanto a Cinzia Vignolo c’è anche il coach Giovanni Modena, responsabile del settore giovanile Pirates. Con una lunga esperienza nel football canadese e francese, da quest’anno si occupa non solo della linea offensiva della prima squadra, ma anche dell’insegnamento delle basi del tackle ai più giovani.



Prossimo appuntamento: secondo bowl stagionale U17

Il programma di sabato prevede la prima gara alle ore 10:00. I Pirates affronteranno:

i Mad Dogs Milano

i padroni di casa, i Giaguari Torino (il bowl si terrà a Cirié)

i Marinai Milano, ragazzi dei Seamen



Roster Pirates U17

Allenati da Carola Bianchelli — anche giocatrice della nazionale maggiore femminile di flag football — i giovani Pirates schierano:

Filippo Giusto, veterano nonostante la giovane età

Lorenzo Brazzino

Alex Strazzulli

Marco Frosi

Giovanni Cattaneo

Ludovico Chiatellino

Tommaso Baccino



Allenamenti

La giovanile si allena al Pirates Field, campo della IFL (prima divisione italiana di football americano):

Lunedì e mercoledì dalle 19:30 alle 21:00

Sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30

Sotto gli occhi attenti dei coach e di Cinzia Vignolo, sempre disponibile ad accogliere e spiegare lo sport a nuovi giovani interessati, cresce una realtà dinamica che sta conquistando sempre più spazio anche nel nostro Paese.