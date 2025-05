Calcio. Masone e Campese in campo per la finale playoff, la vittoria vale l'accesso alla fase regionale

Ultimo atto playoff per il girone B di Prima Categoria.

Oggi pomeriggio alle 16:00 si disputerà infatti Masone - Campese, il cui esito sarà determinante per capire il nome della squadra che potrà accedere alla poule regionale.

Le vincitrici degli spareggi interni ai quattro gironi dovranno infatti battagliare tra di loro per ottenere il pass verso la Promozione, dato che saranno solo due (salvo promozione del Rivasamba in Serie D) i posti utili per il salto di categoria.

La gara del Macciò inizierà alle 16:00 e sarà diretta da Rodio di Genova.

In caso di parità al 90' di procederà ai tempi supplementari, se dovesse permanere l'equilibrio anche al 120' tra le squadra di Bruzzone e Meazzi, sarà il Masone ad ottenere il passaggio del turno