Calcio. Lo Sciarbo & Cogo punisce gli errori e i limiti della Spotornese, i biancocelesti retrocedono in Seconda Categoria

SPOTORNESE - SCIARBO & COGO 1-3 (16' La Piana rig. - 20' E 40' A. Arcidiacono, 68' Perrone)



55' FINISCE QUA! LO SCIARBO & COGO BATTE 3-1 LA SPOTORNESE E CENTRA LA SALVEZZA, I BIANCOCELESTI RETROCEDONO IN SECONDA CATEGORIA

50' esce un grande Alessio Arcidiacono, spazio a Jallow

46' iniziano i cori dei Drunkerz contro la Nolese, si profila il ritorno del derby pur in Seconda Categoria

45' Fazzi per Carta, penultimo cambio anche per Puggia

45' saranno nove i minuti di recupero

44' entra Carrera per Cirillo, ultimo cambio Spotornese

43' doppia clamorosa opportunità per la Spotornese, sulla prima si esalta Adamoli, poi il tiro a botta sicura termina incredibilmente a lato

38' nuova iniziativa di Alessio Arcidiacono, la tripletta sfuma per un paio di metri

37' "Solo gli ultras vincono sempre!" cantano i Drunkerz, serve un miracolo sportivo per la squadra di Gerundo

36' Perrone per Caroglio nuovo cambio Sciarbo & Cogo

35' 10 alla fine, servono due gol alla Spotornese per salvarsi

34' ammonito Carta, pochi istanti dopo anche Alessio Arcidiacono

33' un controllo di troppo per Bianco in area, Adamoli trova il tempo per chiudere lo specchio

31' Numero di Perrone, il centravanti si gira ma impatta sull'esterno della rete

24' L'ex punta del Quiliano & Valleggia torna a segnare proprio al Picasso, tocco perfetto sull'uscita dell'estremo di casa

24' cambio Spotornese entra Penna per Mara

23' IL TERZO GOL DELLO SCIARBO & COGO, PALLA SANGUINOSA PERSA IN FASE DI IMPOSTAZIONE, PERRONE NON PERDONA E INFILA VALENTI

18' Rischia il secondo giallo Basso, punizione per gli ospiti

17' inizia il forcing nella Spotornese, tutto lo Sciarbo è nella propria trequarti

15' Zhuzhi per Gavarone, nuovo cambio Spotornese

15' ammonito anche Vasso

14' esce proprio l'ex Cairese, in campo M. Arcidiacono

13' giallo per Pizzolato

13' Gerundo richiama in panchina Metalla, al suo posto Oddera

12' Arcidiacono conferma la propria disponibilità a entrare in campo, problema rientrato per l'esterno di Puggia

10' ERRORE CLAMOROSO DI METALLA, L'ATTACCANTE APRE TROPPO IL MANCINO E CALCIA A LATO IL PENALTY!

9' CALCIO DI RIGORE PER LA SPOTORNESE! DI MARIA RILEVA UN TOCCO DI MANO DI MANCIOLI IN CADUTA

8' Alessio Arcidiacono chiama il cambio

5' battuta morbida, supera la barriera ma permette ad Adamoli di intercettare la sfera

4' ammonito B. Mukaj, punizione per la Spotornese dal limite

1' cambio Spotornese, Rognoni non ce la fa, entra Bianco

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



50' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Con questo risultato si salverebbe lo Sciarbo & Cogo

48' Rognoni a terra, ci sarà un surplus di recupero

47' secondo giallo per Gerundo, espulso il tenico nel giro di un minuto

47' giallo per Realini

46' Rognoni a terra al limite dell'area, Di Maria lascia correre, ammonito Gerundo per proteste

45' saranno tre i minuti di recupero

44' Momento di difficoltà per la Spotornese, la squadra ha perso le distanze dopo il raddoppio ospite

40' LA RIBALTA LO SCIARBO & COGO! DOPPIETTA PER ALESSIO ARCIDIACONO. L'EX ALBENGA SALTA INDISTURBATO DOPO IL BUCO IN USCITA DI VALENTI E DEPOSITA IN RETE

37' è scaduta negli ultimi minuti la manovra della Spotornese, mister Gerundo prova a rianimare i suoi

31' perde palla la Spotornese in uscita, prova ad approfittarne Arcidiacono, piattone a giro alto di un metro

29' gioco fermo per un minuto per un leggero infortunio a B. Mukaj, si riparte

25' ammonito Mara

23' rischia Adamoli, il portiere in uscita riesce a sfiorare la palla sulla battuta di Metalla

20' CALCIO DI RIGORE PER LO SCIARBO & COGO, DI MARIA RILEVA UN TOCCO IN AREA DI MANO DA PARTE DELLA RETROGUARGIA DELLA SPOTORNESE. TRASFORMA ALESSIO ARCIDIACONO! E' 1-1 AL PICASSO

17' Grossa l'ingenuità della retroguardia dello Sciarbo, rammaricato mister Puggia

16' SPOTORNESE IN VANTAGGIO! LA PIANA TRASFORMA IL PENALTY CONCESSO DA DI MARIA PER L'ATTERRAMENTO DI GAVARONE!

12' i ritmi non sono elevatissimi, la gara è di fatto equilibrata. La Spotornese evita le barricate, nonostante il pareggio al 90' premierebbe i biancocelesti

10' buona trama della Spotornese, chiusa dal taglio di Rognoni: destro in caduta, non corre rischi Adamoli

6' forza la conclusione anche Pizzolato, l'ex Cairese impatta il pallone dal basso verso l'alto, inevitabile non trovare lo specchio

4' primo tiro verso la porta dopo quattro minuti. E' della Spotornese con la punizione di Metalla. Distanza impegnativa, battuta imprecisa

1' si parte!

PRIMO TEMPO



Spotornese: Valenti, Basso, Gavarone, Cirillo, Patitucci, Buffo, La Piana, Realini, Mara, Metalla, Rognoni.

A disposizione: Delfino, Carrera, Casalinuovo, Chessa, Grigioni, Oddera, Penna, Bianco, Zhuzhi.

Allenatore: Gerundo



Sciarbo&Cogo: Adamoli, Sciandra, Mancioli, Mukaj B, Mukaj M, Carta, Vallarino, Ramy, Perrone, Pizzolato, Arcidiacono A.

A disposizione: Mannari, Bakhali, Fazzi, Arcidiacono M, Caroglio, Calcagno, Pettorossi, Jallow.

Allenatore: Puggia.

Arbitro: Di Maria di Chiavari