Calcio. Spotornese - Sciarbo & Cogo, la salvezza in una notte

Dopo l'1-1 della scorsa settimana, Spotornese e Sciarbo & Cogo si ritroveranno questa sera al "Picasso" di Quiliano per capire finalmente quali delle due squadre potrà festeggiare la permanenza in Prima Categoria.

Sulla carta il match delle 19:30 si presenta equilibrato e combattuto, ma grande attenzione sarà rivolta alle tribune, dopo i fatti censurabili della gara di andata.

L'auspicio è che si possa vivere una serata di sport nel segno della correttezza, indipendentemente dall'esito finale della gara.

Al termine dei 90 minuti, in caso di parità, non saranno previsti tempi supplementari ma si salverebbe direttamente la Spotornese per il miglior piazzamento stagionale.

A dirigere il match sarà Di Maria di Chiavari, protagonista la scorsa settimana dello spareggio tra Baia Alassio e Ospedaletti.