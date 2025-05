Calciomercato. C'è anche il nome di Marcello Cottafava per la panchina del Treviso

Non ce l’ha fatta il Treviso a strappare al Dolomiti Bellunesi la promozione in Serie C.

I veneti, campioni d’inverno, hanno dovuto mano a mano lasciare strada ai rosa, in un duello che si è protratto fino all’ultima giornata.

Il club biancazzurro riproverà verosimilmente anche nella prossima stagiona a ritrovare i campionati professionistici, lontani dal Tenni ormai da 12 anni.

La squadra di mister Parlato (subentrato in corsa d’opera a Cacciatore) è in procinto di affrontare i playoff, ma i tam tam provenienti dal nord est parlano di un possibile approdo di Marcello Cottafava sulla panchina trevigiana in vista del campionato 2025/26.

Per il tecnico genovese sarebbe un ritorno, dopo aver indossato da giocatore la maglia del Treviso in ben 100 occasioni.