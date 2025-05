Calcio. Il tributo dei trentamila del Ferraris a mister Fossati e al Genoa Women: "Un momento che rimarrà dentro di me per sempre"

E' stata una serata ricca di sorrisi e di altrettante emozioni quella che ha accompagnato le ragazze del Genoa Women a ricevere l'abbraccio del Luigi Ferraris dopo la promozione del team rossoblu in Serie A.

L'ennesima grande impresa targata Fabio Fossati, apparso visibilmente emozionato e orgoglioso di fronte alla Gradinata Nord, sia per il suo cuore 100% rossoblu, ma anche per il tributo che i 30.000 di Marassi hanno riservato per le sue giocatrici.

"Chi era presente allo stadio ha percepito un’atmosfera bellissima - ha dichiarato l'ex tecnico di Albenga e Albissola - abbiamo raggiunto un traguardo importante e difficile, ed è stato emozionante poterlo condividere in uno stadio così bello, pieno e stracolmo di felicità. Al di là del risultato finale, è stata una festa per una stagione straordinaria in rossoblù. Siamo felici di averne fatto parte e di averla conclusa nel migliore dei modi: all’inizio dell’anno ci eravamo posti questo obiettivo come progetto, come speranza, come uno step di crescita. E oggi possiamo dire di averlo raggiunto.

È stato portato avanti un grandissimo lavoro, innanzitutto da parte delle giocatrici: sono state davvero fantastiche, così come lo staff, ma le vere protagoniste sono state loro. Non si erano mai trovate davanti a trentamila persone pronte ad applaudirle e a riconoscere il percorso che hanno saputo percorrere.

"È stato un momento molto emozionante e bello - ha concluso Fossati - anche per me che sono un genoano di vecchia data. Poterlo condividere è qualcosa che rimarrà dentro per sempre. Sono felice e orgoglioso di quanto è stato fatto."