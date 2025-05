Tiro con l'Arco: ottimi risultati per gli Arcieri San Bartolomeo alle qualificazioni per i campionati italiani

Gara di ‘Tiro alla targa’, in regione Baitè al campo degli Arcieri Imperiesi, sotto una bella giornata di sole, valevole per la qualificazione ai prossimi campionati italiani che si svolgeranno a Rovereto dal 17 al 20 luglio.

Buoni risultati per gli Arcieri San Bartolomeo. Nella divisione olimpica master maschile quarto posto per Cesare Argento. Nella compound master maschile primo posto per Vittorio Pasqualotto. Tra i master maschili ‘Arco nudo’ podio monocolore per gli arcieri gialloblù,con al primo posto Cesare Prette, secondo di Maurizio Gabrielli e terzo di Davide Piana. Il terzetto si aggiudica anche la gara a squadre, migliorando di ben 214 punti il precedente punteggio di qualifica per i campionati italiani, avanzando di alcune posizioni nella ranking list. Lo scorso fine settimana, sempre in regione Baitè, si sono svolte due gare di ‘Tiro di campagna’, alle quali ha partecipato Dario Cosentino, che tra i master compound si è classificato secondo.

Prossimo impegno per i gialloblù sarà l’organizzazione del 43° ‘Trofeo del Sole’, gara tiro alla targa valevole per la qualificazione ai campionati italiani, che si svolgerà sul campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare il prossimo 8 giugno.