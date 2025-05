Non ce l'ha fatta la Sestrese a conquistare la finale playoff regionale.

La lunga rincorsa dei genovesi, iniziata con il ritorno di mister Valmati in verdestellato, ha trovato il semaforo rosso al Corrent.

Tante le occasioni non sfruttate di fronte a un superbo Giribaldi, un limite troppo importante da non scontare in una gara a eliminazione diretta.