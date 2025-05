Il nome di Alessio Arcidiacono non è certo nuovo alle latitudini ponentine.

L'ex terzino dell'Albenga ha sempre confermato un certo feeling con la porta avversaria, ma nella stagione disputata con lo Sciarbo & Cogo il bottino di reti realizzate ha addirittura superato quota 20.

Numeri incredibili per chi si è trasformato in un vero e proprio attaccante, non a caso protagonista con una doppietta nel 3-1 alla Spotornese.