Regione, un bando per sostenere lo sport. Invernizzi (FdI): "Riunione ad Alassio per illustrare gli obiettivi del fondo da 2 milioni di euro"

«La Regione Liguria, in linea con l'essere "Regione Europea dello Sport" per il 2025, ha approvato un nuovo avviso pubblico da 2 milioni di euro destinato a supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. La misura è finalizzata all'acquisto di nuove attrezzature e alla copertura di spese per interventi infrastrutturali». Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Alassio Rocco Invernizzi ha incontrato le associazioni sportive dilettantistiche della cittadina rivierasca per illustrare il bando regionale per i finanziamenti a loro dedicati, che sarà online a partire dal mese di giugno.

«Grazie all'assessore allo Sport Simona Ferro ora entra in vigore un bando che rappresenta un aiuto concreto a tante società che rappresentano un presidio sportivo e sociale imprescindibile per migliaia di famiglie, ma che allo stesso tempo non potevano accedere ai contributi pubblici garantiti dal fondo strategico o dalle altre misure già in essere».

A livello regionale il fondo di 2 milioni di euro è equamente diviso: 1 milione a fondo perduto e 1 milione a valere su finanziamenti su fondo rotativo. Le spese ammissibili dovranno essere comprese tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 40.000 euro.

«Le agevolazioni previste consistono in un finanziamento agevolato pari al 50% dell'intervento ammesso (con un tasso annuo dello 0,50%) e un contributo a fondo perduto pari al restante 50%, nei limiti del regime de minimis. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Bandi on line di Filse, dal 5 al 19 giugno», ha ricordato Invernizzi.