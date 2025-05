Calcio, Pontelungo. Tre giorni di allenamenti con l'Entella per il giovane Gioele Tesi

E' un lungo percorso di semina quello messo in atto dal Pontelungo dopo l'istituzione del Settore Giovanile.

I primi frutti però la società granata sta iniziando a raccoglierli, come conferma la convocazione per una tre giorni di allenamenti per Gioele Tesi.

Il centrocampsta classe 2009 è stato infatti adocchiato dagli osservatori del sodalizio levantino, recentemente promosso in Serie B, dopo il campionato disputato tra le fila della formazione Juniores e l'inserimento nell'orbita della Prima Squadra durante il finale di campionato.