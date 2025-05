Carcare si tinge di "orange": arriva il Trofeo Enduro KTM 2025

Dopo il successo della prima tappa, segnata da pioggia e adrenalina a Città della Pieve (PG), il Trofeo Enduro KTM 2025 fa tappa in Liguria per il secondo appuntamento stagionale. A ospitare la manifestazione, nel weekend del 24 e 25 maggio, sarà Carcare, storica cittadina della Val Bormida, pronta a trasformarsi per due giorni nella capitale dell’enduro “orange”.

L’organizzazione è curata dal Motoclub Cairo Montenotte, guidato dal presidente Lorenzo Rovelli, realtà consolidata nel panorama enduristico locale. Con entusiasmo e competenza, il club si appresta ad accogliere piloti e accompagnatori in una terra dove l’enduro è parte del DNA sportivo.

L’evento prenderà il via già venerdì pomeriggio con la possibilità, per i partecipanti, di effettuare la ricognizione delle prove speciali. Sabato mattina, nel centro di Carcare, di fronte al municipio, inizieranno le operazioni preliminari. Nel tardo pomeriggio, spazio al briefing obbligatorio e alle premiazioni della prima tappa. Durante la giornata, proseguirà anche la distribuzione del celebre Kit Ready to Race, ricco di accessori tecnici e gadget offerti dai partner del Trofeo.

La gara vera e propria si svolgerà domenica, su un tracciato articolato in tre giri da 51 chilometri ciascuno. Ogni tornata includerà due controlli orari e due prove speciali cronometrate: un Cross Test da 2,8 km e un Enduro Test da 3,9 km, pensati per mettere alla prova abilità, resistenza e tecnica dei piloti.

Il paddock, allestito nel cuore del paese, sarà il fulcro dell’evento. Oltre all’Hospitality KTM, saranno presenti i tecnici del centro autorizzato WP Suspension Moto Di Guida, il service Metzeler Riga Gomme, l’area Motorex e gli spazi dedicati ai numerosi partner tecnici. Completano l’esperienza il Temporary Shop KTM, curato dalla concessionaria Cabutti Motor, con le ultime novità delle linee KTM PowerWear e PowerParts.

Carcare è dunque pronta a vivere un weekend all’insegna del rombo dei motori, della passione sportiva e dell’atmosfera unica che solo il Trofeo KTM sa regalare. La Val Bormida si prepara a rispondere con il calore e la competenza di chi vive l’enduro ogni giorno.