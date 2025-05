Le Vele Alassio accende il ponte del 2 Giugno: Tre notti di musica, stile ed energia travolgente!

Il lungo weekend del ponte del 2 giugno si accende ad Alassio, e il punto di riferimento per il divertimento è uno solo: Le Vele Alassio.



Tre serate uniche, tre appuntamenti imperdibili tra show, musica e un'atmosfera da sogno.



Venerdì 30 maggio prende il via con Mamacita, il party più amato d'Italia da chi vive di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Dalle ore 23:00, Le Vele Alassio diventa una pista incandescente, tra ritmi latini, coreografie spettacolari e una produzione esplosiva.



Sabato 31 maggio, sempre dalle ore 23:00, va in scena il sabato più esclusivo della Riviera: Stylhertz. L'eleganza incontra il clubbing di qualità in una serata in cui la musica si fonde con lo stile. Luci, suoni e un pubblico selezionato renderanno la notte semplicemente indimenticabile. In consolle, una performance imperdibile con Stefano Pain, protagonista della serata, affiancato dall'energia travolgente del resident DJ Tigani. Un mix esplosivo di sound e adrenalina per farvi ballare fino all'alba.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



E per concludere in bellezza il ponte, domenica 1° giugno si balla con Feelings, il nuovo party che accende la notte con le vibrazioni Afro

House più in voga del momento. Dalle ore 23:00, special guest DJ Lazare: nato nel sud della Francia, è un DJ e produttore emergente noto per i suoi set dinamici che fondono elettronica, house e influenze afro. Con energia contagiosa e uno stile unico, ha già conquistato club a New York, Montreal, Dubai e Londra. Le sue produzioni e remix stanno attirando l'attenzione della scena internazionale. Ad affiancarlo, il nostro resident DJ Francis Key: insieme vi guideranno in un viaggio musicale unico ed emozionante.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti prezzi agevolati. I titolari delle attività interessate possono inviare entro il 30 maggio una mail a info@levelealassio.it, indicando il nome dell'attività e l'elenco dei dipendenti. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Vuoi cantare a squarciagola le canzoni che hanno fatto la storia o lasciarti trasportare dalle onde della musica più esclusiva e internazionale? Le Vele Alassio è il posto giusto. Preparati a vivere emozioni autentiche, tra amici, sorrisi e musica che resta nel cuore.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 30th May 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday 30th May 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-30th-may-2025--192114/channel--le-vele







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 31st May 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 31st May 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ



LINE UP

Stefano Pain

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-31st-may-2025--192146/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings Sun 1st June 2025



Come to Feel the Rhythm!



Sun 1st June 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Lazare

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-sun-1st-june-2025--191273/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721