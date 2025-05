Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti della 'Riviera dei Fiori' nell'ultimo weekend a Riccione ed Antibes (Foto)

Entusiasmante e ricca di podi la trasferta della Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha partecipato alla finale nazionale dell’Ente di Promozione Sport Europa. La 'Ritmica Oltremare' si è svolta al Palazzetto dello Sport di Riccione dal 22 al 25 maggio scorsi. Numerose le ginnaste ponentine scese in pedana nelle prove individuali, di coppia e di squadra previste in un coinvolgente e gratificante programma tecnico della ritmica.

Le atlete sono state seguite per l’intero periodo dai tecnici Monia Stabile, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta che hanno potuto ‘apprezzare’ la grinta e la determinazione delle ‘rivierine’, molte giovanissime alla prima esperienza in una finale nazionale su più giorni di gare. Importante e meritato successo per la squadra open composta da Alice Iaria, Laura Garibaldi, Sofia Guglielmino, Alessia Cirone e Giorgia Trosso che hanno eseguito l’esercizio con le 5 palle in maniera espressiva e corretta salendo sul gradino più alto del podio Silver. Altro oro ottenuto dalla squadra allieve con Anna Lo Re, Gioia Janko e Camilla Bianchi. Oro anche per Alessia Cirone nella prova individuale Silver junior. Ottimo l’argento ottenuto dalla coppia Beatrice Di Bernardo e Beatrice Solonari. Bene anche Camilla Rodi, bronzo nelle allieve silver, ottenuto anche nella coppia con la compagna Aurora Bonino.Peccato per i podi sfiorati con i quarti posti di Sofia Pugachev (Junior gold) Linda Carangelo (allieve silver) e la coppia Benedetta Navone ed Ilaria Carbone (easy open). Il nostro team ha potuto contare anche sulla presenza delle ginnaste Sofia Berenato, Arina Sorhai, Yasmine Menacer, Isabella Ciani, Alessia Boeri, Noemi e Sofia Romeo, KristelKopliku, Carlotta Sica e Emma Lulja che si sono ben comportate in questa trasferta gratificante che conclude un primo semestre di gare ricco di successi e di esperienze utili per il futuro agonistico della nostra sezione ritmica.

Domenica scorsa, al Palasport di Antibes ed organizzata dal Comitè Regional Provence Alpes-Cote d’Azur della Federazione di Ginnastica Francese, si è svolta la finale regionale di trampolino elastico. Grazie alla collaborazione con la società Kelo Trampo di Saint Laurent du Var, alla competizione hanno potuto gareggiare anche i due allievi tesserati per la prestigiosa equipe francese. La gara prevedeva l’esecuzione di due esercizi liberi col massimo delle difficoltà da poter inserire nella sequenza dei dieci salti. Con soddisfazione del tecnico Damiano Giunta le esecuzioni sono state ottime con un prestigioso oro ottenuto da Giacomo Cioffi negli allievi National e il bronzo ottenuto da Pietro Serini nella sezione 'Federalì. Il trampolino sarà nuovamente in gara per la finale nazionale in programma a Fano, fino a domenica 1giugno. La società ponentina si è qualificata con 10 ginnasti che si contenderanno i podi nelle gare individuali dei livelli Gold e Silver.

Lunedi scorso alcuni dirigenti societari hanno partecipato al convegno 'Peer Education, la potenza dello sport, la scelta di dire no’, organizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo. Interessanti le tematiche trattate, quali le dipendenze di vario tipo che interessano le fasce giovanili, che ancora una volta dimostrano il ruolo fondamentale dello sport quale prevenzione. Sicuramente fare rete tra le Amministrazioni, le istituzioni scolastiche, Il Coni, sport e salute , i Ministeri competenti e le associazioni aportive può essere uno strumento fondamentale per diffondere stili di vita sani attraverso il ruolo protettivo e formativo dello sport svolto a livello amatoriale e promozionale e, per i più ‘volonterosi’, agonistico sotto la guida di tecnici qualificati.