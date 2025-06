Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Via alla finale, la webcronaca di Cisano - Borgo Rapallo (LIVE)

CISANO - BORGO RAPALLO 0-0



26' ammonito Obiugo

24' punizione velenosa di Ardoino, la palla sfila, senza trovare deviazioni, a pochi metri dalla porta del Borgo Rapallo

18' Obiugo per Bosetti, primo cambio anche per mister Siri

15' pasticcia la retroguardia del Cisano, Ciuffi ne approfitta, ma trova sulla sua strada ancora un fantastico Rovetta

10' primo cambio per Porcella, in campo Valentino per Spinelli

4' Ancora Ciuffi su punizione! Superlativo Rovetta a deviare la palla sul legno. Il portiere sbatte anche sul montante. Parata sontuosa!

2' e subito Rovetta risponde presente su Ciuffi

2' subito ammonito Ardoino

1' si riparte

SECONDO TEMPO



46' finisce il primo tempo 0-0 a Borzoli

46' Ancora Rovetta! Ciuffi mira l'incrocio dei pali, colpo di reni del portiere che con la punta delle dita allunga la traiettoria oltre la trasversale

45' ci sarà un minuto di recupero

45' fantastico Rovetta su Musante! Il portiere resta in piedi fino all'ultimo respingendo con il piede

40' cinque minuti alla fine

33' tiro contrato a Garofalo, la palla assume un giro strano, il portiere levantino Beretta blocca senza esitazioni

30 ' ritmi in fase calante in questi minuti, il caldo inizia a farsi sentire

28' perde palla il Cisano, Ciuffi ne approfitta scaricando il mancino verso la porta, Rovetta c'è

26' gol annullato a Bosetti, alza la bandierina il secondo assistente. Si riparte con la punizione a favore del Cisano

18' torna ad affacciarsi il Borgo Rapallo, il tiro cross di Giuliano non trova l'inserimento dei compagni. Mister Siri si lamenta con i suoi per non aver riempito maggiormente l'area

10' Rimassa di controbalzo, destro impreciso

8' ritorno a Borzoli per il portiere del Cisano, un'autentica istituzione ai tempi della Sestrese

7' punizione laterale per Ciuffi, il cross si allunga troppo oltrepassando la trasversale di Rovetta

4' Donà può subito replicare, contrato nel momento del tiro il giocatore biancoblu. Sul proseguimento dell'azione Garofalo viene atterrato in area, Rodinò lascia giocare. Proteste furiose da parte della squadra di Porcella

3' Borgo Rapallo a un passo dal vantaggio, Ciuffi si presenta solo davanti a Rovetta, piattone troppo aperto rispetto allo specchio

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CISANO: Rovetta, Piotto, Donà, Velaj, Garofalo, Caputo, Munì, Ardoino, Spinelli, Rimassa, Rossignolo.

A disposizione: Zunino, Galati, Mantero, Valentino, Santanelli, Allik, Ricotta, Accame.

Allenatore: Porcella



BORGO RAPALLO: Beretta, Micheletta, Giuliano, Gerini. Specchia, Bianchi, Bosetti, Terrile, Bucchioni, Musante, Ciuffi.

A dispozione: Guarrella, Scarfò, Parodi, De Ferrari, Paolessi, Obiugo, Salis, Paolessi.

Allenatore: Siri



Arbitro: Rodinò di Novi Ligure