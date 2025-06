Ha tirato un bel sospiro di sollievo Gianni Siri dopo la serie di rigori che ha permesso al Borgo Rapallo di conquistare la Coppa Liguria di Seconda Categoria.

I levantini avevano di fatto dominato i 120 minuti di gioco di fronte al Cisano, venendo fermati solo dalla fantastiche parate di Rovetta.

Per il Borgo dopo la promozione in Prima arriva quindi anche la vittoria in Coppa, al termine di un percorso dove allegria e senso di appartenenza sono stati il minimo comune denominatore.