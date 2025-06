Doria Nuoto Loano, campionati Italiani di Nuoto di Fondo: bronzo per Alessandro Cominato nella 2,5 km

Nella prima settimana di giugno si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di nuoto di fondo. La manifestazione si è aperta a Piombino, teatro della prima giornata di gare. Tra i protagonisti, Alessandro Cominato, che per la prima volta ha affrontato la 10 km, chiudendo con un eccellente 4° posto. Una medaglia di legno che, però, vale tantissimo, considerando che si trattava della sua prima esperienza su una distanza così lunga e impegnativa. Fin dalle prime bracciate, Alessandro è riuscito a mantenersi nel gruppo di testa, disputando una gara praticamente perfetta.

Martedì, a causa delle condizioni del mare, il campo gara è stato spostato nel suggestivo Golfo di Baratti, dove Alessandro ha disputato la 5 km, chiudendo al 5° posto nella categoria Juniores. Il piccolo rammarico per il podio sfiorato è però diventato una motivazione in più per affrontare la 2,5 km del giorno successivo.

Mercoledì mattina, infatti, Alessandro è tornato in acqua più determinato che mai, restando fin da subito agganciato ai primi e riuscendo a conquistare la sua prima medaglia di bronzo ai Campionati Italiani. Una gara combattuta fino all’ultimo metro, gestita in modo impeccabile, come ha sottolineato la sua allenatrice Anna Siccardi:

“Alessandro ha gestito la gara in maniera perfetta. Sono stati quattro giorni intensi, ma lui, con la determinazione che lo contraddistingue, è riuscito a mettere da parte la stanchezza e a tirare fuori costanza, impegno e forza di volontà. Ha dimostrato il suo valore e ha ottenuto una medaglia sudata, meritata e conquistata con orgoglio da chi lo ha sempre sostenuto.”

Nella stessa giornata e sulla stessa distanza, sono scesi in acqua anche Chiara Guarisco, che ha chiuso al 18° posto nella categoria Cadette, e i debuttanti Ettore Durante e Edoardo Bottino, rispettivamente 38° e 52° nella categoria Ragazzi. Un’esperienza preziosa anche per loro, che si affacciano con entusiasmo al mondo del nuoto di fondo.