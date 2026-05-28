LNI Varazze | E' tutto pronto per il "Vela day 2026"

La Sezione di Varazze della Lega Navale Italiana, come ormai avviene da anni, partecipa al "Vela Day 2026": l’iniziativa nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Vela (FIV), dedicata a promuovere la vela con prove gratuite e attività nei circoli aderenti, in programma dal 29 maggio al 2 giugno.





Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, alla LNI di Varazze sono state organizzati i seguenti incontri e prove, con imbarcazioni appositamente preparate da qualificati Istruttori Federali:

- domenica 31 maggio: dalle ore 14:00 alle 18:00 un pomeriggio dedicato alle persone con disabilità con l’uso di imbarcazioni "Hansa 303";

- lunedì 1 e martedì 2 giugno: dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, due giornate dedicate alle attività su derive, windsurf, minikayak e hydrospeed.

Tutte le attività saranno a titolo gratuito, gestite da idoneo personale, con la consueta gentile ed amichevole ospitalità.