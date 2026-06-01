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Sport acquatici | 01 giugno 2026, 17:52

Nuoto Artistico | Doppio argento per le atlete della Rari Nantes Savona alla Coppa del Mondo di Pontevedra

Nuoto Artistico | Doppio argento per le atlete della Rari Nantes Savona alla Coppa del Mondo di Pontevedra

Due argenti per le atlete della Rari, guidate dal C.T. savonese Patrizia Giallombardo, coadiuvata da Federica Sala, nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Pontevedra in Spagna.

Ginevra Marchetti ha conquistato l’argento nel Solo Libero, mentre Beatrice Andina, Valentina Bisi, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice, hanno vinto l’argento con la Squadra nel Libero.

Della spedizione facevano parte anche Greta Gitto, Giorgia Lucia Macino, Gabriele Minak, Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea.

Prossimo appuntamento la Super Final in Canada, che si svolgerà a Toronto dal 19 al 21 giugno.

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