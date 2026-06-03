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Sport acquatici | 03 giugno 2026, 12:12

Outdoor | Domenica di nuoto ad Albenga con "Dritti all'Isola"

Outdoor | Domenica di nuoto ad Albenga con &quot;Dritti all'Isola&quot;

L’edizione 2026 di Dritti all’Isola, la storica gara di nuoto in acque libere di Albenga, supera un traguardo importante: oltre 500 iscritti hanno già confermato la loro partecipazione. Un risultato straordinario che conferma il fascino di una competizione attesa ogni anno da centinaia di nuotatori impavidi, pronti a sfidarsi lungo i percorsi che dalla spiaggia di Albenga conducono verso la suggestiva Isola Gallinara.

La manifestazione si svolgerà domenica 7 giugno 2026, con tre differenti distanze pensate per accogliere atleti esperti e appassionati di ogni livello.


 

PROGRAMMA GARE

Percorso lungo – 5.0 km – Partenza ore 09.00

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi – Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 1.500 m, giro completo dell’isola in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 200 minuti.


 

Percorso corto – 2.0 km – Partenza ore 12.30

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi –Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 1 km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 100 minuti.


 

Percorso sprint – 1.0 km – Partenza ore 14.10

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi –Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 500 m, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 50 minuti.



 

Gli atleti con meno di 18 anni possono iscriversi regolarmente, ma dovranno presentarsi sabato 6 giugno accompagnati da un genitore o tutore maggiorenne e consegnare la manleva compilata.
 

Per il noleggio delle mute è possibile contattare il responsabile tecnico della manifestazione, Sig. Mattia Rovere, scrivendo a: mattiarovere80@gmail.com (indicare nell’oggetto: AFFITTO MUTE).

Informazioni:

Telefono: 0182 562261 – 0182 562269 Email: sport@comune.albenga.sv.it

cs

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