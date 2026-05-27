Doria Nuoto Loano | Domenica ricca di soddisfazioni tra Esordienti e Settore FISDIR

Il Doria Nuoto Loano ha vissuto una domenica particolarmente significativa il 17 maggio, in occasione dell’ultima prova regionale dedicata ai piccoli atleti delle categorie Esordienti C e B del nuoto, disputata proprio a Loano.

Per la categoria Esordienti B, Arianna Cuza e Margherita Baldi hanno evidenziato un apprezzabile percorso di crescita sportiva e una notevole maturità agonistica, soddisfacendo pienamente le aspettative dell’allenatrice. Anche i più piccoli Esordienti C hanno confermato i progressi maturati nel corso della stagione, chiudendo nel migliore dei modi l’annata agonistica e contribuendo a rendere orgogliosa la guida tecnica. In particolare, la squadra femminile ha ottenuto un ottimo terzo posto nella staffetta mista. Le allenatrici Anna e Fabiana hanno poi rivolto ai ragazzi un augurio di buona estate, all’insegna del riposo e del divertimento, dando appuntamento a settembre per una ripartenza ancora più motivata.

Da segnalare la composizione del gruppo, con atleti come Arianna Cuza, Gabriele Ionescu, Achille Durigan, Margherita Baldi, Gregorio Codias, Teresa Massaferro, Diana Pesce, Emanuele Pulici, Marta Biondi e Iris Gattuso.

Ottime notizie arrivano anche dal settore FISDIR del Doria Nuoto Loano, protagonista al Trofeo Fratellanza di Genova. Tutti gli atleti in gara hanno ottenuto miglioramenti cronometrici e risultati di prestigio, salendo complessivamente sul podio in più occasioni. Giulio Borgia si è imposto nei 50 farfalla e nei 50 stile libero, mentre Cristian Gaudino ha vinto i 50 rana e conquistato il secondo posto nei 50 stile libero. Alessio Lanfranco ha ottenuto la vittoria nei 50 dorso e il quinto posto nei 50 stile libero. Ottime prestazioni anche per le atlete: Viviana Fronzaroli ha conquistato il primo posto nei 100 stile libero e nei 100 rana, mentre Ilaria Bonanni ha dominato sia i 50 stile libero sia i 50 dorso, chiudendo entrambe le prove al primo posto.

Nel complesso, la trasferta si è rivelata ricca di soddisfazioni, confermando il buon lavoro svolto in allenamento e lasciando prospettive incoraggianti in vista degli impegni futuri più rilevanti.