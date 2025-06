Calcio. Chiuso con le premiazioni il 42° Trofeo Nando Cogno, i risultati leva per leva

È calato il sipario ieri sera sul 42° Torneo Nando Cogno, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del panorama calcistico giovanile ligure.

Ieri sera si sono svolte le premiazioni sul terreno del Ruffinengo, con l'immancabile presenza di Stephan El Shaarawy.



Le finali, leva per leva

Leva 2018/19

Vittoria per il Vado Blu che ha superato il Legino ai rigori (3-2), mentre il C.D. Cogoleto si è imposto sul Veloce con un pirotecnico 4-2 nella finale per il terzo posto.



Leva 2017

Altro successo per il Vado, che ha battuto il Legino 4-3 dopo i tiri dal dischetto. Vittoria netta anche per il Vadese, terza che ha battuto il C.D. Cogoleto per 6-1.



Leva 2016

Il Vado ha avuto la meglio sulla San Francesco Loano per 3-2 ai rigori. Nell'altra sfida, il Millesimo ha piegato il Legino per 2-1, conquistando il bronzo.



Leva 2015

Dominio del Vado Blu, che ha battuto con decisione il Legino per 7-1. Il Millesimo ha invece vinto la finalina con autorità sulla Veloce, 3-0.



Leva 2014

Vittoria ai rigori per il Legino sul Vado Blu (4-2), mentre il Vado Rosso ha chiuso terzo dopo la vittoria ai rigori (4-3) sulla Veloce.



Leva 2013

Il Città di Cogoleto si è imposto per 1-0 sul Vado, mentre il Legino Verde ha sconfitto l’Albissola con un secco 3-1.



Leva 2012

Nella categoria dei più grandi, l’Arenzano ha battuto il Vado Blu con il minimo scarto (1-0), e il Pietra Ligure ha vinto ai rigori (3-1) contro il Legino Blu.