Calcio, Playoff di Eccellenza. I risultati delle gare di andata nel tabellone nazionale

Non solo il Rivasamba, anche il Pinerolo è in corsa per partecipare al prossimo girone A di Serie D.

I torinesi hanno pareggiato 0-0 in casa degli umbri del Cannara, in attesa della gara di ritorno in Piemonte tra sette giorni.

Sugli altri campi vittorie per Vianese, Modica, Leon, Canosa e Castelnuovo Vomano.



I risultati

Vianese Calcio 2 – 1 Monastir 1983

Cannara 0 – 0 Pinerolo

Modica Calcio 3 – 2 Real Normanna

Sandonà 1922 1 – 4 Leon

Scanzorosciate Calcio 1 – 1 Rivasamba H.C.A.

Canosa Calcio 1948 2 – 0 Città di Gela

Montespaccato 0 – 1 Castelnuovo Vomano