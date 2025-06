Calcio, Quarto Trofeo Città di Albenga. Gare tirate e firme d'autore nella serata di martedì

Prosegue a ritmi elevati il Quarto Trofeo Città di Albengache sta regalando emozioni, equilibrio e valanghe di gol. L’ultima tornata di partite ha confermato l’alto tasso di spettacolarità e acceso la lotta ai vertici dei tre gironi.

Match spettacolare tra Caffè Noir e Ferrara Costruzioni, terminato in parità per 6-6. In gol per Ferrara Alessio Auteri (1), Luca Donaggio (3) e Elvis Metalla (2). Caffè Noir risponde con sei marcatori diversi: Leonardo Asteggiante (1), Luca Beluffi (1), Marco Bolia (1), Mattia Cassiano (1), Lorenzo Destito (1) e Samuele Destito (1).

Fastbet.News batte European Decor Edil per 5-3 grazie a uno strepitoso Alessio Gastaldi, che cala un poker personale. Importante affermazione anche per Erremme Società Cooperativa, che si impone 7-5 su Fa Fumme trascinata da Arthur Hamati e Santiago Szerdi, autori di una tripletta doppietta.