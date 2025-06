Calcio, Tornei Estivi. Mercoledì di fuoco alla Savona Cup: il programma di oggi

Sono ben otto le gare in programma per questa sera alla Savona Cup, si arriva praticamente al giro di boa della fase a gironi. Questo il programma completo:



TRINCEE

20.00 PRO SECCO – ZELO SSC

21.00 VIAGGIA CON CARLO – I… MIX

22.00 LOS TIGRES – PIZZA MARIA



MARACANA’

20.30 RINNOVA – NEW TEAM

21.30 ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO – ARBISOA

22.30 FC TROPOJA – I SARVEGHI



SCALETTI

21.00 PANIFICIO ZINOLESE – FC NINEZ

22.00 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA – BAR MILLY









