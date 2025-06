Calcio, Quarto Trofeo Città di Albenga. E' stato un mercoledì sera all'insegna dei bomber

Hurgada – Just Protein 7-3

Risultato largo per Hurgada, che realizza sette reti ai giovani e combattivi ragazzi di Just Protein.

Lorenzo Insolito e Denis Mehmetaj siglano una doppietta a testa, completano il tabellino Jonathan Lazzaretti, Eraldo Lufi e Francesco Vernice.

Per Just Protein, in gol Gabriele Gaudino, Joshua Leandro Malagrida e Konstantin Zaytsev, ma non basta.





Messi Costruzioni – Glam 3-5

Partita combattuta e spettacolare. Glam porta a casa tre punti fondamentali grazie a un super Giorgio Battuello, autore di una tripletta. Doppietta anche per Alex Costa.

Per Messi Costruzioni, due reti di Youness En Nejmy e un gol di Ayoub Messaoud rendono il passivo meno pesante.





Erremme/Ftimex – Shugar Barber/Karma Caffe / Monti's Gin 3-8

Grande prestazione offensiva di Shugar Barber/Karma Caffe Monti's Gin, che supera Erremme/Ftimex con ben otto gol.

Sergis Halaj è imprendibile: segna cinque reti e si prende la copertina. In gol anche Sebastiano Ferrauto (2) e Tommaso Rimondo.

Davide Trucchi prova a tenere a galla i suoi con una tripletta, ma non basta.