Calciomercato, Cengio. Si parte dalle conferme, tanti big saranno ancora granata

Mister Loris Chiarlone aveva preannunciato, poch giorni fa, la volontà di riconfermare buona parte dell'organico del Cengio per provare a ripetere una stagione di livello nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Puntuale, lo società granata ha pubblicato la lista delle prime riconferme:



- Andrea Gallesio, difensore classe '96, capitano della nostra rosa ed esempio di professionalità e mentalità vincente



- Stefano Pelle, portiere 1993, autentica bandiera dei nostri colori, continuerà a difendere i pali della porta del Pino Salvi



-Roderic Gillardo, difensore classe '95, pilastro difensivo roccioso, affidabile ed autentica torre dello scacchiere granata



- Paolo Venturino, esterno 2001, motorino inesauribile sulla corsia, reduce da una stagione in continua crescita



- Lorenzo Volga, centrocampista 2000, trottolino che può occupare con qualità tutte le zone della mediana. Tornato definitivamente sui suoi livelli dopo l'infortunio



- Luca Canaparo, esterno offensivo classe '98, funambolo che ama svariare sulla trequarti, per lui numerosi assist e anche 7 gol in campionato