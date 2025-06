Calcio. Il punto del presidente Ivaldi dal Torneo Eusalp: Le strutture restano la criticità principale, ma il movimento ligure è in salute" (VIDEO)

Arriva direttamente dal Trentino, dove la Liguria Under 16 sta disputando il Torneo Eusalp 2025, il punto del presidente del CR Liguria, GIulio Ivaldi.

Il presidente regionale ha posto l'accento sulle riunioni che in queste settimane stanno coinvolgendo le varie Delegazioni per agevolare il dialogo tra le componenti arbitrali e le società, ma anche sulla lunga strada ancora da percorrere per rendere il maggior numero delle strutture liguri sicure e fruibili per tutti i tesserati (sottolineando i nuovi sintetici in arrivo a Legino e Loano).

L'in bocca al lupo finale è per il Rivasamba, atteso dopodomani dalla finale di ritorno playoff per salire in Serie D.