"Calciomercato - L’Originale" sbarca nel savonese: diretta su Sky Sport dal 23 al 27 giugno ad Alassio, Pietra Ligure e Finale Ligure

L’estate 2025 parte effervescente nei 3 comuni del Ponente Ligure che già lo scorso avevano ospitato una delle trasmissioni sportive più seguite d’Italia: Calciomercato l’Originale torna ad animare Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure, dal 23 al 27 giugno, grazie alle capacità e alle risorse degli operatori del turismo del Ponente che insieme alle eccellenze enogastronomiche e a quelle sportive e culturali del territorio ospiteranno i talent e i conduttori del noto format televisivo di Sky Sport. Obiettivo riconfermato sotto il patrocinio della Regione Liguria per i 3 Comuni liguri: promuovere le singole destinazioni turistiche, l’imprenditoria e la regione mettendo in evidenza caratteristiche, punti di forza e peculiarità di tutti i luoghi e aziende che hanno deciso di abbracciare questo evento di fama nazionale. Per ogni destinazione turistica verrà evidenziato il contesto geografico e le relative attrazioni naturali, culturali, sportive o d’intrattenimento, ma anche campioni locali delle diverse discipline sportive e talenti del territorio. Insieme a partner e sponsor verranno presentate le strutture e le aziende locali (hotel, porti, spiagge, ristoranti, attività esperienziali, etc..) e tutti i suoi servizi. Un pool di imprenditori, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, associazioni di categoria, in rete per un obiettivo comune.

La trasmissione

Calciomercato l’Originale è una trasmissione che unisce calcio ed intrattenimento e va in onda su Sky Sport. Da venti anni, per 50 puntate a stagione divise tra estate e inverno, si occupa principalmente dei possibili trasferimenti di calciatori tra diversi club e si pone. Ideato, scritto e condotto da Alessandro Bonan, il programma si avvale della partecipazione di Gianluca Di Marzio, tra i più autorevoli giornalisti di calciomercato al mondo e Valerio Spinella, in arte Fayna, occhio esperto su ciò che avviene nel mondo social e web. Naturalmente si alternano tra gli ospiti, tutti i principali volti di Sky Sport: opinionisti, ex calciatori, allenatori. Autorevolezza, competenza uniti a creatività e ironia hanno fatto di Calciomercato L’originale uno dei prodotti televisivi più apprezzati in Italia, non solo dagli sportivi.

I conduttori e i suoi talent

Alessandro Bonan Gianluca Di Marzio e Fayna in compagnia dei principali talent di Sky Sport: tra gli altri Beppe Bergomi, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Massimo Marianella, Paolo Condo’, Aldo Serena, Marco Bucciantini, Lorenzo Minotti e tanti altri volti noti.

Le dirette le interviste e le cartoline dal Ponente

Da lunedì 23/6 a venerdì 27/6 dalle ore 23,30 alle ore 24,30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

Per tutti e 5 i giorni in programma due finestre dalle ore 19.00-19.30, 20.30-21 su Sky Sport 24 con Luca Marchetti da diverse location scelte dai comuni ospitanti trasmesse sul teleschermo del Molo Bestoso ad Alassio. Due interviste al giorno registrate che vanno in onda durante il tg Sky Sport 24.

Per conto di Sky la comunicazione social, per tutta la settimana, sarà curata da Gianluca Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti e dal canale ufficiale Sky Sport per la promozione del territorio con storie IG e post con hashtag dedicati con una copertura di 3 mln di follower una cartolina a sera della durata 50 secondi per tutti i Comuni partner. Numeri importanti per gli ascolti e per le visualizzazioni sui social: tutti gli occhi saranno puntati su Alassio Finale e Pietra per tutta la settimana all’insegna delle bellezze del territorio e delle attività sportive.

“Ospitare Calciomercato l'Originale per la seconda stagione consecutiva conferma il valore del pensiero alto che unisce la cordata dei Comuni del ponente ligure Alassio, Pietra ligure e Finale ligure: la forza del territorio porta i confini della cultura e delle eccellenze locali a diventare nazionali, le bellezze di cui godiamo ogni giorno arrivano nelle case di tutti gli italiani e portano in tutta Italia il respiro e il profumo del Ponente Ligure. Insieme al vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri, all'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, all'amministrazione comunale tutta e alla Rete di Destinazione Alassio, abbiamo quindi il piacere di invitare i cittadini e i turisti a far parte del pubblico di questa splendida trasmissione televisiva in diretta su Sky Sport dal Molo di Alassio. Lo sport in tutte le sue sfumature farà da collante per tutta la settimana durante le dirette televisive di Sky Sport che quest'anno godranno di un palcoscenico da Oscar: il Molo Bestoso di Alassio.” Marco Melgrati, sindaco di Alassio.

“Ancora una volta, forte del grande successo dello scorso anno, il nostro territorio si illumina grazie alla risonanza mediatica di un evento straordinario come 'Calciomercato l'Originale' di Sky Sport. Un successo frutto della proficua collaborazione tra Comuni sostenuta dalla Regione Liguria e animata dalla vivace partecipazione delle nostre imprese - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore al Turismo Daniele Rembado - Pietra Ligure, insieme al suo comprensorio, è una meta votata all'outdoor riconosciuta e consolidata a livello internazionale tanto che quest’anno ha ospitato l’UCI Enduro World Cup, prima tappa della Coppa del Mondo di Enduro stagione 2025 – continuano De Vincenzi e Rembado - E’ una destinazione ideale in ogni stagione dell'anno dove, grazie alle numerose e moderne strutture sportive e ad una rete sentieristica molto sviluppata, la passione per lo sport si sposa con un'offerta culturale ed enogastronomica di prim'ordine. Eventi prestigiosi e seguitissimi dal grande pubblico come 'Calciomercato l'Originale' rappresentano una vetrina eccezionale per la bellezza e la vitalità del nostro territorio e siamo certi che sarà una preziosa occasione per dare ancora maggiore visibilità a tutto il nostro splendido territorio, amplificandone la risonanza a livello nazionale”, concludono il sindaco e l’assessore.

“Calciomercato – L’Originale rappresenta per Finale Ligure un’occasione concreta e preziosa per valorizzare tutto ciò che il nostro territorio può offrire: natura, cultura, sport e accoglienza. Le diverse iniziative previste nell’ambito della trasmissione, dalle dirette alle interviste, dalle cartoline serali alla comunicazione social, con la partecipazione di talent molto conosciuti e apprezzati, ci permettono di raggiungere un pubblico vastissimo, in tutta Italia. Un’opportunità di promozione straordinaria, costruita in rete con gli altri Comuni e con il supporto delle nostre eccellenze locali, tra operatori turistici e associazioni sportive. È sicuramente un modo vincente di comunicare la nostra identità e dare slancio all’attrattività del territorio” ha commentato Valter Sericano, assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure.

Tra gli atleti locali ospiti della trasmissione ci saranno, nella prima serata di lunedì 23 giugno l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, già campionessa europea e vicecampionessa mondiale di vela, seguita il giorno successivo dal campione di Kickboxing Samuele Iorio. La partecipazione alla trasmissione, nello studio televisivo di Sky Calciomercato L'Originale allestito sul Molo di Alassio, è libera a partire dalle 23 fino a esaurimento dei posti disponibili. Si fa presente che, trattandosi di un vero e proprio studio televisivo con trasmissione in diretta su Sky Sport, durante le riprese non sarà consentito spostarsi dal proprio posto. E sotto le stelle che illuminano il bellissimo Molo Bestoso, tra le installazioni dell’artista Giorgio Tentolini che ornano l’ingresso al Molo fino al 7 settembre per la gioia di tutti gli amanti dell’arte contemporanea, il Palco d’eccezione di Calciomercato l’Originale, con il suo conduttore Alessandro Bonan, sarà al centro della maratona televisiva settimanale di Sky Sport.