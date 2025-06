Football Americano. I Pirates battono i Lions e restano in IFL, bergamaschi battuti 31-6 a Luceto

Ce l'hanno fatta i Pirates a blindare la loro permanenza in IFL, il massimo campionato nazionale di Football Americano.

La squadra di coach Delalba, vista oggi pomeriggio al Pirates Field, ha fatto emergere qualche rimpianto per quello che sarebbe potuto essere il cammino stagionale, ma le assenze che hanno falcidiato il team albissolese durante la regular season si sono rivelate un fardello troppo pesante per Burato e compagni.

Ciò che però più conta è il successo odierno contro i Lions Bergamo, una squadra di grande tradizione che, nonostante una prova gagliarda, ha comunque dovuto lasciar strada ai pirati biancoblu.

Prova lineare e di grande pulizia per il quarterback Austin Albericci, aggregato per il match all'incontro, ma è stato l'intero gruppo dei Pirates a rispondere presente, dai punti pesanti portati a casa da Andrea e Filippo Fiammenghi, alle realizzazioni impeccabili di Gregorini, gli strappi di Longato, fino agli inercetti determinanti di Leidi, Sciacqua e Alessandro Bologna (autore di un campionato super).

Risultato 31-6 finale ha sancito la superiorità dei Pirates, ma onore all'impegno e alla dedizione dei Leoni, pronti a ripartire dalla IFL2.

Per la società del presidente Giachello è stata una stagione di grandi insegnamenti, a tratti molto sofferta, ma che permetterà di ribadire i grandi piani di sviluppo in cantiere per i prossimi anni.