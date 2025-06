Il Pro Seborga Ticinia Novara vince la Champions League di Football Sala, primo storico titolo europeo per la FCPS

E' partita con uno storico trionfo la collaborazione fra la FCPS (Federazione Calcistica del Principato di Seborga) ed il Ticinia Novara, club più titolato d'Italia e d'Europa nel football sala, il calcio a 5 con le regole originali AMF. Dalla stagione 2025 infatti la FCPS ha legato il nome del proprio club ufficiale Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga a quello del forte team piemontese tornando così a partecipare alle competizioni del futsal AMF dopo due anni di assenza.

Campione d'Italia e d'Europa in carica, il Ticinia è stato quindi chiamato lo scorso weekend a confermarsi nella AMF Europe Champions League 2025 disputata proprio in casa al Pala Verdi di Novara. Dopo due larghe vittorie nel girone A contro i catalani del Tecla ed i francesi del Dracenoise il team di Daniele Colognesi ha superato in semifinale l'altro club catalano del Montsant per poi ritrovare nella finalissima nuovamente il Tecla ancora sconfitto con il netto punteggio di 8-1. Un trionfo, preceduto già al mattino dal primo storico podio con la squadra femminile giunta terza, che ha permesso così anche al Pro Seborga ed alla FCPS di conquistare il primo titolo europeo dopo i due campionati italiani vinti nel FootGolf grazie al Bitta Team di Genova.

Grande gioia quindi per il Presidente Claudio Gazzano, il DS Matteo Bianchini, i dirigenti Marco Minerva, Marco Tumino e Pietro Stassi da sempre giocatore simbolo del football sala per le squadre del Principato. Un trofeo che rappresenta per il Ticinia anche la terza Champions League alzata ancora una volta al cielo dallo storico Capitano Stefano Usai che ha scritto un nuovo straordinario capitolo della sua fantastica carriera. E proprio lui, grande amico del Ponente ligure e di Seborga, ha consegnato al Principato il primo storico titolo europeo.