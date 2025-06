Calcio. Il Legino celebrato in Comune, targhe e riconoscimenti per il presidente Carella e i ragazzi della squadra "Special"

E' stata una gioranta densa di emozioni per il Legino, ricevuto stamane a Palazzo Sisto dall'amministrazione comunale savonese.

L'assessore allo sport, Francesco Rossello, ha fatto gli onori di casa nei confronti della folta delegazione verdeblu.

Non solo è stato infatti premiato il presidente Piero Carella, per i suoi 40 anni alla guida del club, ma anche i ragazzi del "Legino Special", per i grandissimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo.

A loro una targa e una medaglia celebrativa, per l'impegno di carattere sportivo e sociale portato avanti tra le mura del "Ruffinengo".