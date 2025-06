Calciomercato. La Carcarese accelera, riconfermati Diamanti, Kosiqi e i fratelli Moretti

Altra raffica di conferme in casa Carcarese, che annuncia la permanenza di quattro giocatori protagonisti la scorsa stagione.

Si tratta dei fratelli Luca (2002) e Fabio Moretti (2000), da alcune stagione punti fermi della formazione biancorossa, il primo nel reparto difensivo, il secondo a centrocampo.

Ottima annata anche per il 2005 Christian Diamanti, che in mediana ha continuato a collezionare ottime prestazioni e dimostrare grande personalità. Così come il suo coetaneo Christian Kosiqi, autore di 11 reti in campionato e del gol contro la Sestrese che ha permesso alla Carcarese di conquistare la finale regionale playoff e poi l’Eccellenza.