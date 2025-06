Calcio, Imperia. Il nome più caldo per la panchina è quello di Marco Didu. Il Dg Soda: "Contento di tornare in nerazzurro"

Per Antonio Soda è un ritorno in nerazzurro, dopo la sfortunata parentesi in veste di allenatore nel 2022, anno dell'ultima retrocessione in Eccellenza: "Sono contento di tornare qui, anche io ho spinto perchè questa cosa andasse in porto. Ma è tutto troppo prematuro per imbastire qualsiasi discorso, innanzitutto dovremo prima capire che situazione troveremo per poi iniziare tutti i tipi di percorsi".

Tra questi, uno dei primi se non il primo da affrontare, sarà quello legato al nuovo allenatore. Quasi certamente non rivedremo Pietro Buttu sulla panchina nerazzurra, che però tiene a precisare: "Fino al 30 giugno resto l'allenatore dell'Imperia. Ma nessuno mi ha più cercato, nemmeno a titolo personale. Però questa stagione è stata davvero prolifica e sono arrivate tante richieste, e sicuramente questo fa piacere. Segno che il nostro lavoro è stato apprezzato". Per quello che presto dovrebbe essere l'ex tecnico dell'Imperia, in pole position sembra esserci il Derthona.



Il primo nome caldo per la panchina nerazzurra potrebbe essere quello dell'ex Vado Marco Didu. Per quello che sarà il nuovo quadro dirigenziale, non è escluso che ne entrino a far parte figure storiche del calcio imperiese. E a proposito di figure 'storiche', ma sempre d'attualità, uno dei primi nomi confermati nella nuova rosa potrebbe essere quello di Nick Costantini, che dopo l'ultima partita di campionato aveva lasciato la porta aperta ad un altro anno con i colori nerazzurri.

L'era di Ruggieri a Imperia è appena cominciata, e nel giro di alcuni giorni potrebbero già arrivare le prime novità.