Ginnastica: Matilde Sappia della 'Riviera dei Fiori' alla finale nazionale di trampolino elastico del campionato individuale francese

L’ultimo impegno stagionale prima di un breve ma meritato periodo di riposo, ha portato un ‘regalo’ in parte inaspettato ma molto gratificante per la Ginnastica Riviera dei Fiori che, con la propria ginnasta Matilde Sappia ha preso parte alla finale nazionale di trampolino elastico del campionato individuale francese. Le gare si sono svolte dal 13 al 15 giugno a Rennes, capoluogo della Bretagna. Matilde ha gareggiato con il club di Saint Laurent du Var , la Kelotrampo nella categoria 15/16 anni. La fase di qualificazione prevedeva l’esecuzione di un esercizio obbligatorio ed un libero. Gli esercizi in questa disciplina olimpica della ginnastica, prevedono sempre l’esecuzione di 10 salti consecutivi con evoluzioni acrobatiche , ed il punteggio viene realizzato sommando il valore degli elementi proposti, la tecnica di esecuzione, il tempo di volo (viene misurato elettronicamente la fase di stacco dal telo tra i vari salti) e gli spostamenti che, comunque, devono essere all’interno del telo.

Matilde, come già accaduto durante i campionati italiani di Fano, si è qualificata per la finale ad otto col 5 punteggio, e nuovamente , con carattere, ha portato a termine la finale ottenendo il punteggio più alto in assoluto conquistando l’oro e il titolo nazionale francese da mettere in bacheca con quello italiano. Soddisfazione per il direttivo e l’intero staff tecnico societario oltre che per i nostri amici francesi con cui collaboriamo da alcuni anni. La nostra sezione agonistica di trampolino seguita dai tecnici Damiano Giunta, Giulia Bellone e Nicla Londri, oltre agli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo, possono essere soddisfatti per la recente convocazione di Giacomo Cioffi che è stato inserito nei collegiali nazionali della Federazione Ginnastica in programma a Fano dal 6 al 13 luglio.

L’attività agonistica non esclude per l’ideologia societaria le attività di promozione delle attività sportive e del benessere fisico .Un gruppo di nostri tecnici ed atleti erano presenti ad Imperia sabato 14 giugno in occasione della Giornata Nazionale dello Sport che, in questa occasione, ha coinciso col Giubileo dello Sport. Significative le parole che il Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti ha rivolto ai presenti (tanti giovani), rimarcando come lo sport e l’attività fisica siano indispensabili per una crescita sana e di prevenzione verso comportamenti devianti. Presso gli spazi allestiti dal Coni Regionale erano presenti alcune ASD promotrici degli Educamp Coni 2025, tra cui la Polisportiva dei Fiori2.3 che ne organizza due ‘gemellati’ con sedi in Sanremo e Taggia.