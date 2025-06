Calciomercato. L'Arenzano continua a guardare a ovest, ufficiale anche Ruben Botte

Nuova serie di annunci per un Arenzano che, innesto dopo innesto, si sta confermando sempre più savonese.

L'ultimo innesto in ordine temporale è quello di Ruben Botte.

Il centrocmapista classe 2005, scuola Andora, in pochi mesi è passato dal vestire la maglia biancoblu in Prima Categoria a diventare uno dei protagonisti della promozione del Celle Varazze in Serie D con 15 presenze all'attivo.

Resta crociato anche il pari età Matias Weng Yang Pittaluga, la sua conferma è stata ufficializzata stamane