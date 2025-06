Calciomercato. Nonnis e Brignone, la Carcarese non rinuncia ai suoi big

Non si ferma la Carcarese che annuncia altre due conferme di peso: Francesco Brignone e Nicholas Nonnis.

In fase di recupero dopo il brutto infortunio al crociato, Brignone non vede l’ora di tornare in campo con la maglia biancorossa che indossa da quattro stagioni. Stagioni che ha vissuto da protagonista, segnando gol importanti e decisivi ed entrando nei cuori dei tifosi biancorossi.

Solo due le stagioni invece di Nonnis alla Carcarese, ma in poco tempo il difensore valbormidese è riuscito a conquistarsi l’affetto del pubblico del Corrent, dimostrando - oltre alle sue qualità - una grande personalità e leadership.