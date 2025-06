Calciomercato, Bragno. Seconda conferma in cassaforte, Matteo Esposito resta in biancoverde

E' un momento importante per il Bragno, soprattutto in ottica conferme. Mister Ferraro e il direttore generale Rogna hanno ribadito a più riprese l'importanza di strutturare una buona base di partenza in vista del prossimo campionato di Promozione.

La prima pietra è stata posta con il rinnovo di capiran Di Martino, oggi invece è arrivata la notizia della permanenza in biancoverde di Matteo Esposito.

Il terzino mancino classe 1999 disputerà così la seconda stagione consecutiva nelle fila del Bragno, dopo le esperienze con Vado, Savona e Pietra Ligure.