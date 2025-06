Atletica Arcobaleno Savona: un fine settimana di successi in Liguria e oltre

Due giornate intense e ricche di soddisfazioni per l’Atletica Arcobaleno Savona, protagonista su più fronti con risultati di spessore sia a livello regionale che nazionale e internazionale.



Campionati Regionali di Società Allievi e Allieve – La Spezia

Partiamo da La Spezia, dove si è disputato il Campionato Regionale di Società riservato alle categorie Allieve e Allievi. Al termine di due giornate di gare serrate, l’Atletica Arcobaleno conquista il primo posto nella classifica femminile con 7.428 punti, superando di misura la Maurina OlioCarli Imperia (7.382) e il CUS Genova (6.355).

Protagonista assoluta Lara Farinola, vincitrice nei 200 (25.83) e nei 400 (59.33). Ottimi anche i piazzamenti di Giorgia Bongiovanni (seconda sui 1500 e terza sui 3000), della staffetta 4x100 (La Torre-Fiorito-Dieci-Carè), di Giorgia Fassin(terza sugli 800), e delle atlete Giulia Podestà, Lara Dieci, Beatrice Grandinetti, Giulia Malgrati (infortunatasi sul finale dei 100, corsi in 14.08), Chiara Protto (seconda nel giavellotto con 26.90) e Marta Pitzus (argento nel martello con 34.82).

Anche gli Allievi salgono sul podio con 7.309 punti, classificandosi alle spalle della Maurina OlioCarli Imperia e dell’Alba Docilia. Da segnalare le prestazioni di Andrea Biale (secondo nei 100 con 11.38 e nei 200 con 23.07), Federico Chiellini (primo nei 400 con 51.35 e terzo nei 200 in 23.24), e Enzo Peragine Victorino, vincitore nel lungo (6.34) e nel triplo (12.99). Bene anche Jon Zhaboli (1.65 nell’alto), Gabriele Carta (40.60 nel giavellotto, secondo posto) e Riccardo Franceschi (secondo nei 3000 e quarto nei 1500).



Campionati Italiani Master – Ancona

Ad Ancona, nel contesto dei Campionati Italiani Master, arriva una medaglia d’argento per Roberto Fazio nella categoria SM55. Il giavellottista ha lanciato a 39.98 metri, arricchendo ulteriormente un palmarès già notevole.



Meeting di Cuneo

Ottime notizie anche da Cuneo, dove Marco Zunino ha vinto un 800 metri al cardiopalmo in 1.49.38, ottenendo la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani U23 a Grosseto. Sul podio anche Nicolò Reghin (terzo in 1.51.83), con Samir Benaddi quinto (1.53.38). Nei 3.000, Ludovico Vaccari è secondo in 8.33.99, mentre il fratello Federico Vaccari, al rientro dopo un infortunio, segna un promettente 50.27 sui 400. Sesta posizione sui 100 per Anna Maria Cecconi, con 13.08 nonostante il vento contrario.



Meeting Internazionale EAP – Ginevra

A Ginevra, nel prestigioso Meeting Internazionale EAP, arrivano ottimi riscontri per gli atleti allenati da Fabrizio Massi. Giulia Aiello firma il nuovo primato provinciale juniores sui 100 con 12.02, mentre Vittorio Anyunwa, nonostante una partenza non perfetta, chiude in 10.93, confermandosi in crescita.



Meeting di Donnas

Infine, a Donnas, spazio ai velocisti: tempi interessanti sui 100 nonostante il vento oltre la norma per Luca Biancardi(10.73), Mattia Uccheddu (11.19), Leonardo Zetti (11.25) e Annaluna Pittella (12.99). Giorgia Tagliapietra, invece, ha corso i 100 ostacoli in 16.05 con vento regolare e ha saltato 4.85 nel lungo.