Atletica | Stranieri regina degli ostacoli, Ponsicchi d’argento: weekend da sogno per l'Alba Docilia ai Campionati Universitari

Magiche Stranieri e Ponsicchi: che weekend ai Campionati Nazionali Universitari!

Le due atlete dell'Alba Docilia hanno vestito la maglia del Cus Genova, regalando alla squadra ligure prestazioni di altissimo livello.



Martina Stranieri conquista il titolo nei 400 metri ostacoli, chiudendo al primo posto in 59”41, nuovo primato personale e soprattutto nuovo record ligure assoluto femminile sulla distanza, migliorando il precedente 59”55 di Cassandra Sprenger del 1997. Una gara straordinaria che conferma il suo grande impegno!



Giuditta Ponsicchi firma invece un eccezionale 54”45 nei 400 metri piani, nuovo primato personale e nuovo record sociale, conquistando una splendida seconda posizione ai CNU.



A coronare un weekend da ricordare, Martina e Giuditta, insieme a Camilla Rebora (CUS Genova) e Maddalena Artesi (Bracco Atletica), hanno portato la staffetta 4x400 a un terzo posto, aggiungendo un altro prezioso podio ai colori liguri.



"Complimenti ragazze! Impegno, talento e determinazione vi hanno portato a risultati straordinari. Siamo fieri di voi - ha dichiarato la dirigenza dell'Alba Docilia - che, anche con un’altra maglia, portate in alto i colori della nostra società!