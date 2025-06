Coni. Inizia il nuovo quadriennio olimpico, l'elenco dei delegati per il comitato di Savona

Il delegato provinciale del Coni di Savona, Roberto Pizzorno, ha proposto alla Giunta del Coni Liguria, presieduta da Antonio Micillo, i nomi dei fiduciari che collaboreranno con Pizzorno nel prossimo quadriennio Olimpico. La Giunta riunitasi nella giornata odierna ha deliberato all’unanimità i nominativi proposti da Pizzorno. Tanti i confermati, rispetto allo scorso quadriennio olimpico, molti i volti nuovi. Trenta i nominativi di cui sette donne. Ecco l’elenco dei fiduciari locali.

Nel corso della Giunta Regionale sono stati nominati i referenti tecnici provinciali, sempre proposti dai delegati provinciali. Per Savona è stata nominata Tiziana Tobia che sarà affiancata da Nicolò Morando referente provinciale Educamp Coni e Formazione. Definito anche il Consiglio direttivo della Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria. Che ha il compito di pianificare la formazione ed i corsi per istruttori. In rappresentanza degli Enti di Promozione è stata nominata la savonese Silvia Berardi, presidente regionale Liguria di Msp Italia.

Afferma il delegato Coni provinciale Roberto Pizzorno: “ Con l’elezione del nuovo presidente nazionale Luciano Buonfiglio e della sua giunta e con la nomina dei fiduciari locali, dello staff tecnico e del consiglio direttivo della scuola regionale dello sport si è completato l’organigramma dirigenziale e tecnico del Coni. Ora andiamo avanti in questo quadriennio olimpico dove le priorità sono quelle di tenere i contatti con il territorio, promuovere i Centri Coni, il Trofeo Coni, gli Educamp ed organizzare eventi per sensibilizzare le associazioni sportive dilettantistiche. C’è molto da lavorare ma con l’aiuto di tutti raggiungeremo gli obiettivi prefissati”.



L'elenco dei delegati: