Calciomercato. Il Millesimo guarda a levante, spuntano i nomi di Piccardo e Gualtieri

Le liste di trasferimento sono ormai prossime all'apertura e soprattutto in merito alle possibili trattative in entrata per il Millesimo.

Tanti nomi sono circolati nell'ultimo mese e questo è senz'ombra di dubbio la miglior cartina tornasole possibile sulla volontà dei valbormidesi di costruire una formazione competitiva.

Profili anche all'esterno degli abituali confini provinciali tanto che le frequenzi genovesi di radiomercato hanno sottolineato il possibile interessamento per Samuele Piccardi, centravanti principe della Voltrese con 20 reti nell'ultimo campionato, e per Matteo Gualtieri, laterale leva 2002 del Rivasamba.

I sondaggi sono stati effettuati, nelle prossime ore si capirà se potranno trasformarsi in operazioni concrete.