Calcio, Arbitri. Vittorio Semini e Osama Chamchi promossi in Can D, ufficiale la formazione dei quadri 2025/2026

L’arrivo di luglio segna, come da tradizione, non solo l’apertura ufficiale del calciomercato dilettantistico, ma anche la definizione dei nuovi quadri dell’AIA.

Buone notizie per il comprensorio savonese: gli assistenti arbitrali Vittorio Semini (sezione di Albenga) e Osama Chamchi (sezione di Savona) sono stati promossi in Can D. A completare il tris di promozioni, anche Andrea Poggi della sezione di Genova.

Oltre agli assistenti del Ponente, approdano nei campionati interregionali anche due direttori di gara della sezione di Chiavari: Pietro Donati ed El Mahdi El Bouazaoui. Riconferma in Can D, invece, per la triade ingauna composta da Stefano Calzolari, Eusebiu Cazacu e Francesco Isnardi.

Per quanto riguarda il calcio a 5, la sezione di Savona festeggia l’ingresso nei quadri nazionali di Emanuele Fontana. Giulio Fantino, invece, è stato promosso nella Can 5 Elite, la categoria di vertice.

Infine, l’osservatore arbitrale Stefano Baldissin, della sezione di Novi Ligure, entra a far parte della Commissione Nazionale Dilettanti.

Per consultare i quadri 2025/2026 CLICCA QUI