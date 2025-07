Calciomercato. Doppio annuncio per il Pontelungo, ingaggiati Alessandro Folco e Samuele Sardo

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Il comunicato:

Alessandro Folco, centrocampista, classe 2003, cresciuto nel Rosta Calcio, dove ha vestito la maglia della Prima Squadra, ha militato altresì nei settori giovanili di Juventus e Lascaris, proveniente dalla Golfodianese.

Samuele Sardo, difensore, classe 2005, cresciuto nel Ceriale, dove ha vestito la maglia della Prima Squadra,

ha militato nei settori giovanili di Savona e Vado, proveniente dal Pietra Ligure.

La società nel dargli il benvenuto rivolge ad Alessandro e Samuele un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.